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Разведывали позиции ПВО. В Одессе поймали двух российских агентов

Фото: СБУ задержала в Одессе двух предателей, разведывавших позиции украинской ПВО (ssu.gov.ua)
Автор: Мария Кучерявец

Служба безопасности в Одессе задержала двух информаторов российских спецслужб. Злоумышленники разведывали для врага позиции ПВО и перемещение украинских военных.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр СБУ.

"Они собирали разведданные о местах расположения подразделений Сил обороны и стратегически важных объектов критической инфраструктуры на территории региона. В первую очередь их интересовала информация о перемещении колонн с военной техникой, а также позиции систем противовоздушной обороны ВСУ", - говорится в сообщении.

По данным правоохранителей, полученные сведения враг планировал использовать для подготовки воздушных ударов по Одессе.

"Впрочем, контрразведчики СБУ своевременно разоблачили обоих злоумышленников, поэтапно задокументировали преступные действия и задержали их на попытке передачи разведывательных сведений агрессора", - говорится в сообщении.

По данным следствия, вражескими приспешниками оказались двое местных жителей, среди которых - работник коммунального предприятия "Теплоснабжение города Одессы".

Установлено, что российская спецслужба дистанционно завербовала их к сотрудничеству против Украины, а в поле зрения врага они попали из-за своих прокремлевских взглядов, которые неоднократно высказывали среди окружающих.

Так, российские агенты коммуницировали с кураторами через мессенджеры, а данные передавали в формате фото- и видеофайлов с описанием местности.

Правоохранители провели обыски по месту жительства фигурантов, где были обнаружены их мобильные телефоны, которые они использовали в преступной деятельности.

Сейчас обоим злоумышленникам доложено о подозрении. Суд избрал им меру пресечения - содержание под стражей. Расследование продолжается.

Фото: СБУ задержала в Одессе двух предателей, разведывавших позиции украинской ПВО (ssu.gov.ua)

Напомним, недавно в Кировоградской области задержали шпионку, собиравшую данные об оборонных заводах.

Добавим, также в Краматорске разоблачили двух подруг, которые "сливали" россиянами данные о позициях ВСУ под Бахмутом.

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