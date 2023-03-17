ua ru
Пт, 17 березня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Збирала дані про оборонні заводи. У Кіровоградській області затримали шпигунку

Новость на русском →
Олександрія, П'ятниця 17 березня 2023 10:37
Збирала дані про оборонні заводи. У Кіровоградській області затримали шпигунку Фото: СБУ викрила російську агентку у Кіровоградській області (ssu.gov.ua)
Автор: Наталія Юрченко

Російська шпигунка збирала дані про оборонні підприємства у Кіровоградській області. Поплічницю окупантів викрили та затримали правоохоронці.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресцентр Служби безпеки України.

Зрадницею виявилася мешканка Олександрійського району Кіровоградської області. Жінку завербували представники російської спецслужби дистанційно.

За вказівкою окупантів, шпигунка збирала актуальну інформацію про місця розташування об’єктів військової та критичної інфраструктури. Зокрема, її цікавила інформація про підприємства, які виконують оборонні замовлення для ЗСУ.

Отримані дані агентка повинна була передати месенджером через "зв’язкових", які входять до окупаційних угрупувань на сході України. Цю інформацію Росія планувала використати для підготовки ракетних ударів.

СБУ спрацювала на випередження та затримала зрадницю, коли вона фотографувала одне з місцевих підприємств. У неї вилучити телефон з доказами.

Шпигунці оголосили підозру за ч. 2 ст. 111 ККУ (державна зрада). Вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу у виді тримання під вартою. Жінці загрожує до 15 років ув’язнення або довічний термін за ґратами.

Фото: СБУ викрила російську агентку у Кіровоградській області (ssu.gov.ua)

Нагадаємо, у Харкові затримали агента Росії, який планував теракти проти українських льотчиків та спецпризначенців.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Служба безпеки України Кропивницька область держзрада Війна в Україні
NEWS
Тарифи на воду та електроенергію. Чи чекати підвищення цін у платіжках
Тарифи на воду та електроенергію. Чи чекати підвищення цін у платіжках
DAILY
Коли Україна вступить до Євросоюзу і які вимоги Брюсселя ще треба виконати
Дмитро Левицькийредактор ленты новостей Коли Україна вступить до Євросоюзу і які вимоги Брюсселя ще треба виконати