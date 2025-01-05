В разведке рассказали, сколько украинцев были освобождены из плена РФ в 2024 году

В разведке посчитали число освобожденных украинцев из плена России за год. В 2024 году удалось вернуть в Украину на 356 граждан больше, чем за 2023-й.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГУР .

"Прошедший год был для нас непростым, но результативным. В частности, освобождено из неволи на 356 человек больше, чем в 2023 году", - рассказал глава ГУР Кирилл Буданов.

Всего за 2024 год Украина провела 11 обменов и освободила 1358 граждан из плена России.

Возвращение погибших защитников в Украину

Кроме того, возросло и количество возвращенных тел погибших защитников в Украину.

"Во время переговоров удалось договориться о возвращении втрое большего количества тел наших защитников", - отметил заместитель главы Коордштаба Андрей Юсов.

По его словам, это свидетельствует о том, что удается более успешно проводить поиск и переговоры.