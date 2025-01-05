В разведке рассказали, сколько украинцев были освобождены из плена РФ в 2024 году
В разведке посчитали число освобожденных украинцев из плена России за год. В 2024 году удалось вернуть в Украину на 356 граждан больше, чем за 2023-й.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГУР.
"Прошедший год был для нас непростым, но результативным. В частности, освобождено из неволи на 356 человек больше, чем в 2023 году", - рассказал глава ГУР Кирилл Буданов.
Всего за 2024 год Украина провела 11 обменов и освободила 1358 граждан из плена России.
Возвращение погибших защитников в Украину
Кроме того, возросло и количество возвращенных тел погибших защитников в Украину.
"Во время переговоров удалось договориться о возвращении втрое большего количества тел наших защитников", - отметил заместитель главы Коордштаба Андрей Юсов.
По его словам, это свидетельствует о том, что удается более успешно проводить поиск и переговоры.
Обмен "всех на всех" между Украиной и РФ
Украина уже давно предпринимает все возможности, чтобы обменять пленных в формате "всех на всех". Но Россия препятствует этому.
Еще в 2023 году глава ГУР Кирилл Буданов заявлял, что есть определенные преграды со стороны России относительно обмена пленными "всех на всех".
При этом, если Украина с Россией договорятся об обмене пленными "всех на всех", то он будет происходить не за один день.
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