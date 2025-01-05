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В разведке рассказали, сколько украинцев были освобождены из плена РФ в 2024 году

Украина, Воскресенье 05 января 2025 11:47
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В разведке рассказали, сколько украинцев были освобождены из плена РФ в 2024 году Фото: Украина вернула 1358 граждан из плена России в 2024 году (armyinform.com.ua)
Автор: Наталия Гурковская

В разведке посчитали число освобожденных украинцев из плена России за год. В 2024 году удалось вернуть в Украину на 356 граждан больше, чем за 2023-й.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГУР.

"Прошедший год был для нас непростым, но результативным. В частности, освобождено из неволи на 356 человек больше, чем в 2023 году", - рассказал глава ГУР Кирилл Буданов.

Всего за 2024 год Украина провела 11 обменов и освободила 1358 граждан из плена России.

Возвращение погибших защитников в Украину

Кроме того, возросло и количество возвращенных тел погибших защитников в Украину.

"Во время переговоров удалось договориться о возвращении втрое большего количества тел наших защитников", - отметил заместитель главы Коордштаба Андрей Юсов.

По его словам, это свидетельствует о том, что удается более успешно проводить поиск и переговоры.

Обмен "всех на всех" между Украиной и РФ

Украина уже давно предпринимает все возможности, чтобы обменять пленных в формате "всех на всех". Но Россия препятствует этому.

Еще в 2023 году глава ГУР Кирилл Буданов заявлял, что есть определенные преграды со стороны России относительно обмена пленными "всех на всех".

При этом, если Украина с Россией договорятся об обмене пленными "всех на всех", то он будет происходить не за один день.

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