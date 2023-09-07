Буданов про обмін полоненими "всіх на всіх": є певні перепони з боку РФ

Наразі є певні перепони з боку Росії щодо обміну полоненими "всіх на всіх".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на керівника Головного управління розвідки Міноборони України Кирила Буданова в ефірі телемарафону.

"Процес обміну військовополоненими триває й станом на зараз. Є певні технічні труднощі. Я вважаю, що через не зовсім правильну позицію Російської Федерації. Але ми й це подолаємо", - сказав Буданов.

Керівник ГУР зазначив, що наразі є певні перепони, які створює виключно РФ, і над їх подоланням йде робота.

Однак, за його словами, ця ситуація не така складна, як здається. І Україна максимально близька до того, щоб найближчим часом Росія пішла на зустріч щодо обміну полоненими "всіх на всіх".

"Просто треба знайти правильні шляхи урегулювання цього моменту", - додав Буданов.

Обмін полоненими "всіх на всіх"

Нагадаємо, раніше голова ГУР Кирило Буданов розповів, що зараз обговорюється з Росією обмін полоненими "всіх на всіх", і вже наближаються до позитивного результату. При цьому цей обмін, який зараз реальний більше, ніж квартал тому, може зайняти не один день.

Зазначимо, Україна та Росія з початку повномасштабної війни регулярно проводять обмін військовополоненими.

Останній такий обмін відбувався 7 серпня. У ході нього додому повернулися 22 воїни, з них два офіцери, військовослужбовці рядового та сержантського складу.

Окрім того, 18 серпня представник ГУР Андрій Юсов анонсував добрі новини щодо обміну полоненими з Росією. А також Україна проводить роботу щодо організації нових обмінів військовополоненими з Росією.