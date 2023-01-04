У розвідці розповіли, за якою тактикою Росія запускає по Україні іранські дрони

За його словами, велика кількість безпілотників, запущених на одному напрямку, можуть прорвати систему ППО у тому районі. Таким чином росіяни намагаються досягти цілі і все ж завдати ударів.

"Масований рій дронів спрямований на те, щоб прорвати нашу систему ППО і влучити в об'єкти. А якщо запускати малу кількість – 5-10 – не буде такого ефекту. І вони намагаються саме великою кількістю запускати у тому числі для прориву нашої системи ППО. Це підтверджують наші Повітряні сили. За їхніми словами, коли були останні атаки, вперше комплекси NASAMS перезаряджалися фактично під час нальоту", - пояснив Скібіцький.

Представник розвідки також зазначив, що окупанти всіляко намагаються заплутати ЗСУ, змінюючи напрямки запуску чи висоти. Зокрема, раніше РФ запускала дрони-камікадзе з Криму, а тепер зі східного узбережжя Азовського моря.

Також Скібіцький наголосив, що Росія має проблеми з арсеналом, тому ворог завдає ударів по Україні і ракетам, і дронами.

"Вони намагаються застосувати те, що в них залишилося. А в них реально є проблеми з арсеналом, в тому числі і з безпілотниками", - додав він.