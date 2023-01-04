Скільки ракет може зараз виготовляти Росія: відповідь розвідки
Російська промисловість в місяць може виготовляти 50 ракет різних типів. Враховуючи інтенсивність атак на Україні, РФ відчуває проблеми з поповненням запасів.
Про це в інтерв'ю РБК-Україна розповів представник Головного управління розвідки Міноборони Вадим Скібіцький.
Так, за даними військової розвідки, Росія може за місяць виготовляти близько 30 одиниць ракет Х-101, а також 15-20 "Калібрів".
"Тому що морського базування крилатих ракет "Калібр" у них є приблизно 60 і виробляють, як я сказав, їх не дуже багато - максимум 20 на місяць. І їм же потрібно поповнювати свої запаси. Цим, до речі, і пояснюється те, чому зараз знаходять багато уламків ракет, що були виготовлені в 2022 році, зокрема в третьому кварталі. Це каже про те, що вони зразу з виробництва йдуть до військ", - пояснив Скібіцький.
Він додав, що Росія вже почала використовувати ракети зі стратегічного запасу, який складає 30%. Це говорить про те, що ворог має проблеми з поповненням арсеналу.
"Але вони цей резерв уже пройшли з усіх видів ракет: з "Іскандерів", з "Калібрів", з Х-101, з Х-555. Тобто в них уже запасів менше ніж 30%. Це свідчить про те, що реально для них є проблемним питанням поповнення своїх запасів", - сказав представник ГУР.
Нагадаємо, керівник ГУР Міноборони Кирило Буданов нещодавно заявив, що у російських запасах залишилося менше 150 ракет. При цьому, за його словами, РФ за місяць може виготовити до 50 ракет.
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