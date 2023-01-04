В разведке рассказали, по какой тактике Россия запускает по Украине иранские дроны

По его словам, большое количество беспилотников, запущенных на одном направлении, могут прорвать систему ПВО в этом районе. Таким образом россияне пытаются достичь цели и все же нанести удары.

"Массированный рой дронов направлен на то, чтобы прорвать нашу систему ПВО и попасть в объекты. А если запускать малое количество – 5-10 – не будет такого эффекта. И они пытаются именно большим количеством запускать в том числе для прорыва нашей системы ПВО. Это подтверждают наши Воздушные силы. По их словам, когда были последние атаки, впервые комплексы NASAMS перезаряжались фактически во время налета", - пояснил Скибицкий.

Представитель разведки также отметил, что оккупанты всячески пытаются запутать ВСУ, меняя направления запуска или высоты. В частности, ранее РФ запускала дроны-камикадзе из Крыма, а теперь с восточного побережья Азовского моря.

Также Скибицкий подчеркнул, что у России проблемы с арсеналом, поэтому враг наносит удары по Украине и ракетам, и дронами.

"Они пытаются применить то, что у них осталось. А у них реально есть проблемы с арсеналом, в том числе с беспилотниками", - добавил он.