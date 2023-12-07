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У розвідці розповіли, коли очікується активна фаза російської інформаційної атаки

Україна, Четвер 07 грудня 2023 09:26
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У розвідці розповіли, коли очікується активна фаза російської інформаційної атаки Фото: представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

Росіяни вже розпочали дезінформаційну кампанію проти України та її керівництва. Активна фаза інформаційної атаки очікується до кінця року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на представника Головного управління розвідки Міноборони Андрія Юсова в ефірі телемарафону.

За його словами, листопад-грудень від початку передбачалися як найбільш активні місяці проведення російських інформаційних спецоперацій.

"В цілому ця компанія з початку листопада вже триває. Але ця хвиля дезінформаційних матеріалів в іноземних ЗМІ - це питання найближчого часу. Коли зараз мають прийматися ключові рішення стосовно майбутнього України і посилення підтримки нашої держави", - сказав Юсов.

За його словами, дезінформаційні матеріали у іноземних ЗМІ можуть містити інформацію про нібито безперспективність українського спротиву, тотальну корумпованість і атаку на представників військово-політичного керівництва України.

Що передувало

Нагадаємо, 6 грудня Центр протидії дезінформації повідомив про те, що Росія готує дезінформаційну кампанію проти найвищого керівництва України.

У рамках кампанії росіяни хочуть публікувати серію матеріалів з дезінформацією проти військово-політичного керівництва України, яка вийде на англомовних ресурсах.

Представник ГУР Міноборони Андрій Юсов у коментарі РБК-Україна повідомив, що росіяни хочуть концентруватися на прізвищах. Проти кого саме буде спрямована інформаційна атака, у розвідці не розкривають.

Юсов наголосив, що Росія хоче послабити позицію України у світі, розколоти коаліцію.

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