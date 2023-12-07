У розвідці розповіли, коли очікується активна фаза російської інформаційної атаки

Росіяни вже розпочали дезінформаційну кампанію проти України та її керівництва. Активна фаза інформаційної атаки очікується до кінця року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на представника Головного управління розвідки Міноборони Андрія Юсова в ефірі телемарафону.

За його словами, листопад-грудень від початку передбачалися як найбільш активні місяці проведення російських інформаційних спецоперацій.

"В цілому ця компанія з початку листопада вже триває. Але ця хвиля дезінформаційних матеріалів в іноземних ЗМІ - це питання найближчого часу. Коли зараз мають прийматися ключові рішення стосовно майбутнього України і посилення підтримки нашої держави", - сказав Юсов.

За його словами, дезінформаційні матеріали у іноземних ЗМІ можуть містити інформацію про нібито безперспективність українського спротиву, тотальну корумпованість і атаку на представників військово-політичного керівництва України.

Що передувало

Нагадаємо, 6 грудня Центр протидії дезінформації повідомив про те, що Росія готує дезінформаційну кампанію проти найвищого керівництва України.

У рамках кампанії росіяни хочуть публікувати серію матеріалів з дезінформацією проти військово-політичного керівництва України, яка вийде на англомовних ресурсах.

Представник ГУР Міноборони Андрій Юсов у коментарі РБК-Україна повідомив, що росіяни хочуть концентруватися на прізвищах. Проти кого саме буде спрямована інформаційна атака, у розвідці не розкривають.

Юсов наголосив, що Росія хоче послабити позицію України у світі, розколоти коаліцію.