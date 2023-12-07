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В разведке рассказали, когда ожидается активная фаза российской информационной атаки

Украина, Четверг 07 декабря 2023 09:26
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В разведке рассказали, когда ожидается активная фаза российской информационной атаки Фото: представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

Россияне уже начали дезинформационную кампанию против Украины и ее руководства. Активная фаза информационной атаки ожидается к концу года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на представителя Главного управления разведки Минобороны Андрея Юсова в эфире телемарафона.

По его словам, ноябрь-декабрь изначально предполагались как наиболее активные месяцы проведения российских информационных спецопераций.

"В целом эта компания с начала ноября уже продолжается. Но эта волна дезинформационных материалов в иностранных СМИ - это вопрос ближайшего времени. Когда сейчас должны приниматься ключевые решения по будущему Украины и усилению поддержки нашего государства", - сказал Юсов.

По его словам, дезинформационные материалы в иностранных СМИ могут содержать информацию о якобы бесперспективности украинского сопротивления, тотальной коррумпированности и атаку на представителей военно-политического руководства Украины.

Что предшествовало

Напомним, 6 декабря Центр противодействия дезинформации сообщил о том, что Россия готовит дезинформационную кампанию против высшего руководства Украины.

В рамках кампании россияне хотят публиковать серию материалов с дезинформацией против военно-политического руководства Украины, которая выйдет на англоязычных ресурсах.

Представитель ГУР Минобороны Андрей Юсов в комментарии РБК-Украина сообщил, что россияне хотят сконцентрироваться на фамилиях. Против кого будет направлена информационная атака, в разведке не раскрывают.

Юсов подчеркнул, что Россия хочет ослабить позицию Украины в мире, расколоть коалицию.

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