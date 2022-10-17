У розвідці розповіли, де солдати РФ можуть дізнатися про умови здачі в полон

За даними розвідників, для військових РФ працює цілодобова гаряча лінія Координаційного штабу з питань поводження з полоненими. Дізнатися про умови здачі в полон вони можуть у представників військового командування України за телефонами +38 066 580 34 98; +38 093 119 29 84.

Також відповідну інформацію окупанти можуть отримати за допомогою Telegram-бота "Хочу жить".

"Звертатися на гарячу лінію можуть самі військові, а також їхні рідні. Полоненим росіянам гарантується утримання згідно з нормами Женевських конвенцій", - зазначають у ГУР.

Зазначимо, вчора, 16 жовтня, на території Росії заблокували сайт українського державного проекту "Хочу жити", за допомогою якого російські військові могли здатися в полон.