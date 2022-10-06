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Отримають гроші. Кім запропонував окупантам на півдні здаватися разом з технікою

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Миколаїв, Четвер 06 жовтня 2022 22:44
Отримають гроші. Кім запропонував окупантам на півдні здаватися разом з технікою Фото: Віталій Кім, голова Миколаївської ОВА (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

У Херсонській та Миколаївській областях російські окупанти можуть заробити гроші за здачу в полон з військовою технікою.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Миколаївської ОВА Віталія Кіма в Telegram.

"Завдяки проекту "Хочу жити" росіяни продовжують здаватися. Як бонус на південному напрямку можна здатися разом з технікою та отримати за це гроші. У нас вже є пара успішних "кейсів", але про це згодом", - розповів Кім.

Він також оприлюднив прайс-лист на ворожу техніку:

  • танк - 50 000 доларів;
  • бойова машина піхоти, бойова машина десанту та подібна техніка - 25 000 доларів;
  • реактивні системи залпового вогню - 15 000 доларів;
  • самохідні артилерійські установки та подібна техніка - 10 000 доларів;
  • броньовані машини - 5 000 доларів.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що перші російські мобілізовані почали здаватися в полон силам оборони в рамках проекту "Хочу жити".

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