Отримають гроші. Кім запропонував окупантам на півдні здаватися разом з технікою

У Херсонській та Миколаївській областях російські окупанти можуть заробити гроші за здачу в полон з військовою технікою.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Миколаївської ОВА Віталія Кіма в Telegram .

"Завдяки проекту "Хочу жити" росіяни продовжують здаватися. Як бонус на південному напрямку можна здатися разом з технікою та отримати за це гроші. У нас вже є пара успішних "кейсів", але про це згодом", - розповів Кім.

Він також оприлюднив прайс-лист на ворожу техніку: