В разведке рассказали, где солдаты РФ могут узнать об условиях сдачи в плен

По данным разведчиков, для военных РФ работает круглосуточная горячая линия Координационного штаба по вопросам обращения с пленными. Узнать условия сдачи в плен они могут у представителей военного командования Украины по телефонам +38 066 580 34 98; +38 093 119 29 84.

Также соответствующую информацию оккупанты могут получить при помощи Telegram-бота "Хочу жить".

"Обращаться на горячую линию могут сами военные, а также их родные. Пленным россиянам гарантируется содержание согласно нормам Женевских конвенций", - отмечают в ГУР.

Отметим, вчера, 16 октября, на территории России заблокировали сайт украинского государственного проекта "Хочу жить", при помощи которого российские военные могли сдаться в плен.