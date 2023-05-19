У розвідці назвали цілі останніх російських обстрілів

"Раніше їм не вдалося покласти нашу енергетичну систему, і зараз у них зовсім інші пріоритети - це зірвати наші плани та підготовку до активних дій протягом весняно-літньої кампанії", - пояснив розвідник.

За його словами, ракетами агресор намагається вразити скупчення нашого озброєння та військові об'єкти.

"Стосовно ракетного озброєння на теперішній час його росіяни застосовують по наших пунктах управління (центрах прийняття рішень), шляхах постачання та пунктах зосередження боєприпасів, техніки, по місцях зберігання палива, а також районах зосередження військ. Окрему увагу противник почав приділяти районам розміщення наших засобів ППО", - пояснив представник воєнної розвідки.

Крім того, на лінії фронту росіяни активно застосовують авіаційний компонент. За словами Скібіцького, щодня оперативно-тактична авіація використовує близько 20-25 авіаційних бомб КАБ-500 для нанесення ударів на лінії фронту та по прифронтових територіях.

Детальніше про те, чому росіяни полюють за Patriot і як змінили цілі обстрілів - читайте в матеріалі РБК-Україна.

Остання нічна атака

Нагадаємо, в ніч на 19 травня РФ атакувала Україну дронами та ракетами. Сили ППО збили 16 з 22 дронів-камікадзе, запущених росіянами. Також військові ліквідували 3 з 6 крилатих ракет.

Внаслідок атаки зафіксовані влучання у Кривому Розі, а у Києві та Львівській області активно працювала ППО.

Про наслідки останньої нічної атаки - читайте у матеріалі РБК-Україна.

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