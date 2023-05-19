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В разведке назвали цели последних российских обстрелов

Фото: Вадим Скибицкий (facebook_com_GeneralStaff_ru)
Автор: Ульяна Безпалько, Наталья Юрченко

Россияне пытаются обстрелами сорвать планы и подготовку к активным военным действиям в течение весенне-летней кампании. При этом интенсивные удары происходят как по линии фронта, так и по остальной территории Украины.

Об этом в комментарии РБК-Украина рассказал заместитель начальника Главного управления разведки Минобороны Украины Вадим Скибицкий.

"Раньше им не удалось положить нашу энергетическую систему, и сейчас у них совсем другие приоритеты - это сорвать наши планы и подготовку к активным действиям в течение весенне-летней кампании", - объяснил разведчик.

По его словам, ракетами агрессор пытается поразить скопление нашего вооружения и военные объекты.

"Что касается ракетного вооружения в настоящее время, его россияне применяют по нашим пунктам управления (центрам принятия решений), путям поставки и пунктам сосредоточения боеприпасов, техники, по местам хранения топлива, а также районам сосредоточения войск. Отдельное внимание противник начал уделять районам размещения наших средств ПВО ", - объяснил представитель военной разведки.

Кроме того, на линии фронта россияне активно используют авиационный компонент. По словам Скибицкого, ежедневно оперативно-тактическая авиация использует около 20-25 авиационных бомб КАБ-500 для нанесения ударов по линии фронта и по прифронтовым территориям.

Детальнее о том, почему россияне охотятся за Patriot и как изменили цели обстрелов - читайте в материале РБК-Украина.

Последняя ночная атака

Напомним, в ночь на 19 мая РФ атаковала Украину дронами и ракетами. Силы ПВО сбили 16 из 22 дронов-камикадзе, запущенных россиянами. Также военные ликвидировали 3 из 6 крылатых ракет.

В результате атаки зафиксированы попадания в Кривом Роге, а в Киеве и Львовской области активно работала ПВО.

О последствиях последней ночной атаки - читайте в материале РБК-Украина.

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