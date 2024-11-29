Розвідники знищили дронами ворожий РЛС "Зоопарк", який коштує мільярд гривень (відео)

Зазначається, що комплекс знищили бійці підрозділу "Крила", які входять до департаменту активних дій ГУР МО.

Вартість знищеного РЛС становить близько один мільярд гривень.

"Для знищення російського “зоопарку” розвідники застосували чотири далекобійні FPV-дрони, вартістю 100 тисяч гривень. Співвідношення - 1 : 10 000", - додає ГУР.

1Л219 "Зоопарк-1"

1Л219 "Зоопарк-1" - це радянська мобільна радіолокаційна станція артилерійської розвідки, призначена для визначення позицій артилерійських систем, мінометів, пускових установок ракет і місць вибухів снарядів. Основна функція - забезпечення контрбатарейної боротьби шляхом розрахунку точних координат джерела обстрілу, що дозволяє артилерійським підрозділам завдавати удару у відповідь.

Станція монтується на шасі МТ-ЛБу. Максимальна дальність виявлення цілей - до 40 км, залежно від типу цілі та умов місцевості.

Втрати Росії у війні

Від початку повномасштабної війни Росія втратила більше 738 тисяч одиниць особового складу. За минулу добу, 28 листопада, Сили оборони знищили ще 2030 російських терористів, а також: