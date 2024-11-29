Разведчики уничтожили дронами вражеский РЛС "Зоопарк", который стоит миллиард гривен (видео)

Отмечается, что комплекс уничтожили бойцы подразделения "Крылья", входящие в департамент активных действий ГУР МО.

Стоимость уничтоженного РЛС составляет около одного миллиарда гривен.

"Для уничтожения российского "зоопарка" разведчики применили четыре дальнобойных FPV-дрона стоимостью 100 тысяч гривен. Соотношение - 1 : 10 000", - добавляет ГУР.

1Л219 "Зоопарк-1"

1Л219 "Зоопарк-1" - это советская мобильная радиолокационная станция артиллерийской разведки, предназначенная для определения позиций артиллерийских систем, минометов, пусковых установок ракет и мест взрывов снарядов. Основная функция - обеспечение контрбатарейной борьбы путем расчета точных координат источника обстрела, что позволяет артиллерийским подразделениям наносить ответный удар.

Станция монтируется на шасси МТ-ЛБу. Максимальная дальность обнаружения целей - до 40 км, в зависимости от типа цели и условий местности.

Потери России в войне

С начала полномасштабной войны Россия потеряла более 738 тысяч единиц личного состава.