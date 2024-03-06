Розвідники знищили черговий "Муром-П". Також відпрацювали й по росіянах: відео
Аеророзвідники відпрацювали по замаскованому автономному мобільному комплексу відеотепловізійного спостереження "Муром-П" поблизу українсько-російського кордону.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Головного управління розвідки (ГУР) Міністерства оборони (МО) України.
Комплекс було знищено FPV-дроном. Його вартість становить близько 50 тисяч доларів.
"Під час ведення розвідки у вказаному квадраті оператори ГУР МО України також вистежили автомобіль, яким пересувались російські загарбники - спалили і його", - пише розвідка.
"Муром"
"Муром" - це пристрій для далекого візуального спостереження, що автономно виглядає живу силу та техніку.
Він оснащений оптичною камерою з зумом, яка розрізняє людину на відстані до 10 км, а також тепловізором, що виявляє автомобіль за 8 км, а людей за 4 км.
Втрати Росії у війні
Згідно з даними Генерального штабу Збройних сил, протягом минулої доби, 5 березня, українські воїни ліквідували ще 1250 окупантів. З початку повномасштабного вторгнення Росія втратила 420 270 військових.
У тому ж числі на Таврійському напрямку наші воїни ліквідували 515 російських окупантів й знищили 71 одиницю ворожої техніки, зокрема:
- 10 танків;
- 24 ББМ;
- 10 артсистем й не тільки.
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