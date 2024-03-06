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Розвідники знищили черговий "Муром-П". Також відпрацювали й по росіянах: відео

Середа 06 березня 2024 16:01
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Розвідники знищили черговий "Муром-П". Також відпрацювали й по росіянах: відео Фото: розвідники знищили черговий "Муром-П" росіян (pixabay.com)
Автор: Сергій Пишкін

Аеророзвідники відпрацювали по замаскованому автономному мобільному комплексу відеотепловізійного спостереження "Муром-П" поблизу українсько-російського кордону.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Головного управління розвідки (ГУР) Міністерства оборони (МО) України.

Комплекс було знищено FPV-дроном. Його вартість становить близько 50 тисяч доларів.

"Під час ведення розвідки у вказаному квадраті оператори ГУР МО України також вистежили автомобіль, яким пересувались російські загарбники - спалили і його", - пише розвідка.

"Муром"

"Муром" - це пристрій для далекого візуального спостереження, що автономно виглядає живу силу та техніку.

Він оснащений оптичною камерою з зумом, яка розрізняє людину на відстані до 10 км, а також тепловізором, що виявляє автомобіль за 8 км, а людей за 4 км.

Втрати Росії у війні

Згідно з даними Генерального штабу Збройних сил, протягом минулої доби, 5 березня, українські воїни ліквідували ще 1250 окупантів. З початку повномасштабного вторгнення Росія втратила 420 270 військових.

У тому ж числі на Таврійському напрямку наші воїни ліквідували 515 російських окупантів й знищили 71 одиницю ворожої техніки, зокрема:

  • 10 танків;
  • 24 ББМ;
  • 10 артсистем й не тільки.

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