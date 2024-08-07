Розвідники здійснили наліт на Тендрівську косу: що відомо про втрати окупантів (відео)

Як зазначають у відомстві, операцію у північній частині Чорного моря реалізували спецпризначенці підрозділу активних дій "Артан" та Морського центру ГУР МО України.

Повідомляється, що вночі десантна група спецпризначенців висадилась на Тендрівській косі та знищила ворожу броньовану техніку, зокрема МТ-ЛБ, комплекс РЕБ противника, а також зруйнувала фортифікаційні укріплення росіян.

"Під час бою російські загарбники зазнали втрат серед особового складу - точна кількість уточнюється. Виконавши поставлене завдання, зокрема й секретну його частину, воєнні розвідники відійшли без втрат", - йдеться в повідомленні.

Розвідники зауважують, що це не перший успішний активний захід спецпризначенців ГУР на окупованій росіянами Тендрівській косі.

"Відповідні дії - лише частина масштабного плану Сил безпеки і оборони України, реалізація якого триває", - зауважують у відомстві.

Тендрівська коса

Тендрівська коса - це вузький острів завдовжки близько 65 км та завширшки до 1,8 км. Вона розташована у північній частині Чорного моря, неподалік українського Криму біля берегів Херсонської області.

