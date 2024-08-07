Разведчики совершили налет на Тендровскую косу: что известно о потерях оккупантов (видео)

Как отмечают в ведомстве, операцию в северной части Черного моря реализовали спецназовцы подразделения активных действий "Артан" и Морского центра ГУР МО Украины.

Сообщается, что ночью десантная группа спецназовцев высадилась на Тендровской косе и уничтожила вражескую бронированную технику, в частности, МТ-ЛБ, комплекс РЭБ противника, а также разрушила фортификационные укрепления россиян.

"В ходе боя российские захватчики понесли потери среди личного состава - точное количество уточняется. Выполнив поставленную задачу, в том числе и секретную его часть, военные разведчики отошли без потерь", - говорится в сообщении.

Разведчики отмечают, что это не первое успешное активное мероприятие спецназовцев ГУР на оккупированной россиянами Тендровской косе.

"Соответствующие действия - лишь часть масштабного плана Сил безопасности и обороны Украины, реализация которого продолжается", – отмечают в ведомстве.

Тендровская коса

Тендровская коса - это узкий остров протяженностью около 65 км и шириной до 1,8 км. Она расположена в северной части Черного моря, недалеко от украинского Крыма у берегов Херсонской области.

Фото: местоположение Тендровской косы (www.google.com/maps/place)