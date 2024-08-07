Разведчики совершили налет на Тендровскую косу: что известно о потерях оккупантов (видео)

Вчера, 6 августа, украинские спецназовцы совершили налет на Тендровскую косу, которая находится в Черном море. В ходе операции удалось уничтожить технику, личный состав и фортификации оккупантов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ГУР в Telegram.
Как отмечают в ведомстве, операцию в северной части Черного моря реализовали спецназовцы подразделения активных действий "Артан" и Морского центра ГУР МО Украины.
Сообщается, что ночью десантная группа спецназовцев высадилась на Тендровской косе и уничтожила вражескую бронированную технику, в частности, МТ-ЛБ, комплекс РЭБ противника, а также разрушила фортификационные укрепления россиян.
"В ходе боя российские захватчики понесли потери среди личного состава - точное количество уточняется. Выполнив поставленную задачу, в том числе и секретную его часть, военные разведчики отошли без потерь", - говорится в сообщении.
Разведчики отмечают, что это не первое успешное активное мероприятие спецназовцев ГУР на оккупированной россиянами Тендровской косе.
"Соответствующие действия - лишь часть масштабного плана Сил безопасности и обороны Украины, реализация которого продолжается", – отмечают в ведомстве.
Тендровская коса - это узкий остров протяженностью около 65 км и шириной до 1,8 км. Она расположена в северной части Черного моря, недалеко от украинского Крыма у берегов Херсонской области.
Напомним, накануне сообщалось, что украинская разведка провела масштабную кибератаку на финансовый сектор и правительственные ресурсы России. Атака продолжалась в течение недели.
Также украинские спецназовцы атаковали российскую авиабазу в Сирии после встречи российского диктатора Владимира Путина с президентом Сирии Башаром Асадом.
Ранее мы сообщали, что ГУР и СВР "парализовали" работу уникального комбината в России.
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