Розвідники показали знищення російського ЗРК "Стріла 10"

Бійці підрозділу активних дій ГУР МО України ліквідували російський ЗРК "Стріла 10" на фронті. Знищення відбулося у день військ протиповітряної оборони Росії.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Головне управління розвідки Міноборони України в Telegram.
За даними розвідки, 14 квітня бійці підрозділу активних дій ГУР МО України на фронті виявили та завдали удару по російському зенітно-ракетному комплексу "Стріла 10".
Як зазначається в повідомленні, цього дня ворожі зенітники якраз святкували день військ протиповітряної оборони Росії, тож отримали належне привітання.
"Внаслідок атаки російська "стрєла" більше не стріляє - комплекс знешкоджено", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, минулого тижня бійці СБУ знищили на фронті партію російських систем ППО. Зокрема росіяни позбулися двох ЗРК "Бук" різних модифікацій та однієї станції виявлення цілей ЗРК "Бук", двох ЗРК "ТОР-М2", ЗРК "Стріла-10", ЗГРК "Тунгуска".
За даними Генштабу, українські захисники за останню добу ліквідували ще 920 російських загарбників. Загальні втрати армії противника в особовому складі з початку повномасштабного вторгнення склали вже близько 455 340 солдатів.