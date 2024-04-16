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Ще понад 900 окупантів за добу. Генштаб ЗСУ оновив втрати РФ в Україні

Вівторок 16 квітня 2024 07:47
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Ще понад 900 окупантів за добу. Генштаб ЗСУ оновив втрати РФ в Україні Фото: у Генштабі ЗСУ оновили дані про втрати російських окупантів (facebook.com/easternforce)
Автор: Володимир Костирін

Українські захисники за добу ліквідували ще 920 російських загарбників, і таким чином загальні втрати армії противника в особовому складі з початку повномасштабного вторгнення склали вже близько 455 340 солдатів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ранкове зведення Генерального штабу ЗСУ 16 квітня.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 до 16.04.24 орієнтовно склали:

  • особового складу - близько 455340 (+920) осіб ліквідовано;
  • танків - 7189 (+9) од.;
  • бойових броньованих машин - 13809 (+13) од.;
  • артилерійських систем - 11609 (+16) од.;
  • РСЗВ - 1046 од.;
  • засоби ППО - 759 (+1) од.;
  • літаків - 347 од.;
  • вертольотів - 325 од.;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 9277 (+11) од.;
  • крилаті ракети - 2092 од.;
  • кораблі/катери - 26 од.;
  • підводні човни - 1 од.;
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 15563 (+53) од.;
  • спеціальна техніка - 1908 од.

Ще понад 900 окупантів за добу. Генштаб ЗСУ оновив втрати РФ в Україні

Ситуація на фронті

Нагадаємо, в Генштабі ЗСУ у сьогоднішньому ранковому зведенні 16 квітня розповіли, що в Україні на фронті впродовж доби відбулося 104 бойових зіткнень.

У військовому командування зазначили, що найбільша кількість ворожих штурмів фіксується на Бахмутському та Авдіївському напрямках. Так, Сили оборони на Бахмутському напрямку відбили 33 атаки противника, а на Новопавлівському напрямку окупанти 30 разів намагалися прорвати оборону українських захисників.

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