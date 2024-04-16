RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Разведчики показали ликвидацию российского ЗРК "Стрела 10"

Фото: Разведчики уничтожили российский ЗРК (armyinform.com.ua)
Автор: Александр Белоус

Бойцы подразделения активных действий ГУР МО Украины ликвидировали российский ЗРК "Стрела 10" на фронте. Уничтожение произошло в день войск противовоздушной обороны России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Главное управление разведки Минобороны Украины в Telegram.

По данным разведки, 14 апреля бойцы подразделения активных действий ГУР МО Украины на фронте обнаружили и нанесли удар по российскому зенитно-ракетному комплексу "Стрела 10".

Как отмечается в сообщении, в этот день вражеские зенитчики как раз праздновали день войск противовоздушной обороны России и получили должное поздравление.

"В результате атаки российская "стрела" больше не стреляет - комплекс обезврежен", - говорится в сообщении.

Уничтожение российского ПВО

Напомним, на прошлой неделе бойцы СБУ уничтожили на фронте партию российских систем ПВО. В частности, россияне лишились двух ЗРК "Бук" различных модификаций и одной станции обнаружения целей ЗРК "Бук", двух ЗРК "ТОР-М2", ЗРК "Стрела-10", ЗГРК "Тунгуска".

По данным Генштаба, украинские защитники за последние сутки ликвидировали еще 920 российских захватчиков. Общие потери армии противника в личном составе с начала полномасштабного вторжения составили уже около 455340 солдат.

Читайте РБК-Украина в Google News
ГУРВойна в Украине