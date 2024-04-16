Разведчики показали ликвидацию российского ЗРК "Стрела 10"

По данным разведки, 14 апреля бойцы подразделения активных действий ГУР МО Украины на фронте обнаружили и нанесли удар по российскому зенитно-ракетному комплексу "Стрела 10".

Как отмечается в сообщении, в этот день вражеские зенитчики как раз праздновали день войск противовоздушной обороны России и получили должное поздравление.

"В результате атаки российская "стрела" больше не стреляет - комплекс обезврежен", - говорится в сообщении.

Уничтожение российского ПВО

Напомним, на прошлой неделе бойцы СБУ уничтожили на фронте партию российских систем ПВО. В частности, россияне лишились двух ЗРК "Бук" различных модификаций и одной станции обнаружения целей ЗРК "Бук", двух ЗРК "ТОР-М2", ЗРК "Стрела-10", ЗГРК "Тунгуска".

По данным Генштаба, украинские защитники за последние сутки ликвидировали еще 920 российских захватчиков. Общие потери армии противника в личном составе с начала полномасштабного вторжения составили уже около 455340 солдат.