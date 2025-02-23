Розвідники показали, як підривають укріплення та позиції росіян на півдні України

Воїни-розвідники показали, як знищують укріплення та позиції росіян на півдні України. Бійці застосовують дрони.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ГУР Міноборони в Telegram.

"На відео - вогневе ураження ворожих укріплень та позицій, а також завзятий спринт нажаханих московитів, яких смерть рано чи пізно все одно наздожене", - йдеться у повідомленні.

На кадрах зафіксована робота бійці групи БПЛА підрозділу "Химера" у складі "Спецпідрозділу Тимура" ГУР Міноборони. Розвідники показали, як підривають російських окупантів на одному з південних напрямків фронту.

Втрати РФ на фронті

Майже за три роки повномасштабної війни Росія втратила понад 867 тисяч солдатів. За минулу добу українські воїни ліквідували 1180 російських загарбників.

Як повідомляло раніше Міноборони, минулий рік став для Росії рекордним за втратами як серед особового складу, так і за технікою. За рік втрати РФ перевищили 400 тисяч військових.

Варто додати, що за минулу добу на фронті зафіксували 112 бойових зіткнень. Найактивнішим напрямком фронту залишається Покровський.

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