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Разведчики показали, как взрывают укрепления и позиции россиян на юге Украины

Украина, Воскресенье 23 февраля 2025 11:25
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Разведчики показали, как взрывают укрепления и позиции россиян на юге Украины Фото: ГУР показало, как уничтожает позиции оккупантов (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Воины-разведчики показали, как уничтожают укрепления и позиции россиян на юге Украины. Бойцы применяют дроны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГУР Минобороны в Telegram.

На кадрах зафиксирована работа бойцы группы БПЛА подразделения "Химера" в составе "Спецподразделения Тимура" ГУР Минобороны. Разведчики показали, как подрывают российских оккупантов на одном из южных направлений фронта.

"На видео - огневое поражение вражеских укреплений и позиций, а также упорный спринт напуганных московитов, которых смерть рано или поздно все равно настигнет", - говорится в сообщении.

Потери РФ на фронте

Почти за три года полномасштабной войны Россия потеряла более 867 тысяч солдат. За минувшие сутки украинские воины ликвидировали 1180 российских захватчиков.

Как сообщало ранее Минобороны, прошлый год стал для России рекордным по потерям как среди личного состава, так и по технике. За год потери РФ превысили 400 тысяч военных.

Стоит добавить, что за минувшие сутки на фронте зафиксировали 112 боевых столкновений. Самым активным направлением фронта остается Покровский.

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