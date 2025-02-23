Разведчики показали, как взрывают укрепления и позиции россиян на юге Украины

Воины-разведчики показали, как уничтожают укрепления и позиции россиян на юге Украины. Бойцы применяют дроны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГУР Минобороны в Telegram.

"На видео - огневое поражение вражеских укреплений и позиций, а также упорный спринт напуганных московитов, которых смерть рано или поздно все равно настигнет", - говорится в сообщении.

На кадрах зафиксирована работа бойцы группы БПЛА подразделения "Химера" в составе "Спецподразделения Тимура" ГУР Минобороны. Разведчики показали, как подрывают российских оккупантов на одном из южных направлений фронта.

Потери РФ на фронте

Почти за три года полномасштабной войны Россия потеряла более 867 тысяч солдат. За минувшие сутки украинские воины ликвидировали 1180 российских захватчиков.

Как сообщало ранее Минобороны, прошлый год стал для России рекордным по потерям как среди личного состава, так и по технике. За год потери РФ превысили 400 тысяч военных.

Стоит добавить, что за минувшие сутки на фронте зафиксировали 112 боевых столкновений. Самым активным направлением фронта остается Покровский.

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