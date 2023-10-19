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Окупанти активізувалися. Генштаб назвав ще один "гарячий" напрямок фронту

Мар'їнка, Четвер 19 жовтня 2023 08:55
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Окупанти активізувалися. Генштаб назвав ще один "гарячий" напрямок фронту Фото: ЗСУ стримують наступ росіян у районі Мар'їнки (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Російські загарбники активізували штурми не лише у районі Авдіївки та Куп'янська, але й поблизу Мар'їнки. Проте наші воїни продовжують тиснути на противника на двох ділянках фронту.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на речника Генерального штабу Збройних Сил України Андрія Ковальова під час телемарафону.

За його словами, ЗСУ продовжують штурми південніше Бахмута та закріплюються на досягнутих рубежах. Але окупанти намагалися повернути позиції біля Кліщіївки Донецької області.

Окупанти активізувалися. Генштаб назвав ще один &quot;гарячий&quot; напрямок фронту

скриншот deepstatemap.live

На Мелітопольському напрямку наші захисники мають частковий успіх. Зокрема, у районі на південний захід від Вербового. Також на цьому напрямку ЗСУ стримують ворога східніше Малої Токмачки.

Окупанти активізувалися. Генштаб назвав ще один &quot;гарячий&quot; напрямок фронту

скриншот deepstatemap.live

Як зазначив Ковальов, окупанти за підтримки авіації все ще намагаються оточити Авдіївку. ЗСУ за добу відбили три атаки. Росіяни також активізувалися на Мар'їнському напрямку, де захисники відбили 17 атак.

Окупанти активізувалися. Генштаб назвав ще один &quot;гарячий&quot; напрямок фронту

скриншот deepstatemap.live

На Куп'янському напрямку також тривають запеклі бої. За добу наші воїни відбили 15 ворожих атак, а на Лиманському напрямку - 5 атак.

Спроби окупантів

Минулого тижня окупанти активізували штурми у районі Авдіївки. Як пояснювали українські військові, росіяни хочуть оточити місто, а захоплення Авдіївки стало б для окупантів "перемогою".

Також після паузи армія РФ знову відновила атаки на Куп'янському та Лиманському напрямках. Командувач Східного угруповування військ Сирський заявив, що окупанти хочуть оточити Куп'янськ та вийти до річки Оскіл.

Більше про те, що відбувається на фронті та де чекати на прорив ЗСУ - у матеріалі РБК-Україна.

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