Зустріч Зеленського та Путіна Мирні переговори Війна в Україні

Розвідники не дали окупантам прорватися до Дніпропетровщини: відео ударів ГУР

Фото: бійці ГУР не дали окупантам прорватися до Дніпропетровщини (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Українські розвідники не дали російським окупантам прорватися до Дніпропетровщини. Захисники розбомбили ворожі укриття.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ГУР Міноборони в Telegram.

На кадрах зафіксована робота спецпризначенців ГУР підрозділу "Братство".

"Бійці підрозділу "Братство" зі складу "Спецпідрозділу Тимура" ГУР МО України зірвали плани московитів прорватися до кордонів Дніпропетровської області", - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, росіяни малими групами намагалися пройти за лінію зіткнення та зайняти вогневі позиції в будівлях для накопичення сил і подальших атак на українські позиції.

Розвідники знищили ворожі укриття на території Донецькій області, а окупанти були демілітаризовані штурмовиками "Братства".


 

Бої на кордоні Дніпропетровської області

Нагадаємо, що протягом останніх місяців російські окупанти намагаються закріпитися в Дніпропетровській області. Як відомо, ворог малими групами намагається прорватися і закріпитися в населених пунктах на адмінкордоні Донецької та Дніпропетровської областей.

Нещодавно у ЗСУ зазначали, що не варто дозволяти росіянам закріпитися хоча б в одному населеному пункті Дніпропетровщини. Окупанти використають це як свою "перемогу".

Також повідомлялося, що окупанти нібито захопили села Запорізьке та Новогеоргіївка на Дніпропетровщині. За словами речника ОСУВ "Дніпро", росіяни намагаються закріпитися там, але їх знищують.

Дніпропетровська область ГУР Війна в Україні