Разведчики не дали оккупантам прорваться в Днепропетровскую область: видео ударов ГУР

Бои на границе Днепропетровской области

Напомним, что в течение последних месяцев российские оккупанты пытаются закрепиться в Днепропетровской области. Как известно, враг малыми группами пытается прорваться и закрепиться в населенных пунктах на админгранице Донецкой и Днепропетровской областей.

Недавно в ВСУ отмечали, что не стоит разрешать россиянам закрепиться хотя бы в одном населенном пункте Днепропетровщины. Оккупанты используют это как свою "победу".

Также сообщалось, что оккупанты якобы захватили села Запорожское и Новогеоргиевка на Днепропетровщине. По словам представителя ОСГВ "Днепр", россияне пытаются закрепиться там, но их уничтожают.