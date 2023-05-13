Розвідникам передадуть більше сотні БПЛА Vector: чим вони особливі

Українським розвідникам передадуть ще 105 безпілотників Vector в межах контракту Міноборони з компанією-виробником БПЛА Quantum-Systems GmbH.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Головного управління розвідки МО України.
"Це вже друга партія дронів Vector для української армії, профінансована урядом Федеративної Республіки Німеччина. У серпні 2022 року Україна замовила та отримала 33 німецькі БПЛА цієї ж моделі, і вони засвідчили свою високу ефективність на полі бою", - пише пресслужба.
Чим особливі Vector?
"Безпілотник оснащений розширеними можливостями штучного інтелекту для аналізу даних: вбудовані алгоритми дозволяють автоматично ідентифікувати об’єкти й одразу передавати критично важливу розвідувальну інформацію на землю", - додає ГУР.
Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, як в Бахмуті наші воїни взяли в полон окупанта завдяки ударному дрону.
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