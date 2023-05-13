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Розвідникам передадуть більше сотні БПЛА Vector: чим вони особливі

Фото: розвідникам передадуть більше сотні БПЛА Quantum-Systems GmbH (twitter.com/quantumdrones)
Автор: Сергій Пишкін

Українським розвідникам передадуть ще 105 безпілотників Vector в межах контракту Міноборони з компанією-виробником БПЛА Quantum-Systems GmbH.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Головного управління розвідки МО України.

"Це вже друга партія дронів Vector для української армії, профінансована урядом Федеративної Республіки Німеччина. У серпні 2022 року Україна замовила та отримала 33 німецькі БПЛА цієї ж моделі, і вони засвідчили свою високу ефективність на полі бою", - пише пресслужба.

Чим особливі Vector?

  • для початку роботи БПЛА достатньо двох хвилин;
  • у зібраному вигляді БПЛА має розмах крила 2,8 метра, запускається з руки;
  • "пташка" обладнана електрооптичним та інфрачервоним сенсорами, що, зі свого боку, дозволяє виявляти ворожі цілі. Міцна конструкція безпілотника нівелює вплив погодних факторів;
  • швидкість до 72 км/год, а тривалість польоту - 120 хвилин;
  • Vector здатний у режимі реального часу транслювати відео на наземні станції;

"Безпілотник оснащений розширеними можливостями штучного інтелекту для аналізу даних: вбудовані алгоритми дозволяють автоматично ідентифікувати об’єкти й одразу передавати критично важливу розвідувальну інформацію на землю", - додає ГУР.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, як в Бахмуті наші воїни взяли в полон окупанта завдяки ударному дрону.

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