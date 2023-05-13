RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Разведчикам передадут более сотни БПЛА Vector: чем они особенные

Фото: разведчикам передадут более сотни БПЛА Quantum-Systems GmbH (twitter.com/quantumdrones)
Автор: Сергей Пышкин

Украинским разведчикам передадут еще 105 беспилотников Vector в рамках контракта Минобороны с компанией-производителем БПЛА Quantum-Systems GmbH.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Главного управления разведки МО Украины.

"Это уже вторая партия дронов Vector для украинской армии, профинансированная правительством Федеративной Республики Германия. В августе 2022 года Украина заказала и получила 33 немецких БПЛА этой же модели, и они показали свою высокую эффективность на поле боя", - пишет пресс-служба.

Чем особен Vector?

  • для начала работы БПЛА достаточно двух минут;
  • в собранном виде БПЛА имеет размах крыла 2,8 метра, запускается с руки;
  • "Птичка" оборудована электрооптическим и инфракрасным сенсорами, что, со своей стороны, позволяет обнаруживать вражеские цели. Прочная конструкция беспилотника нивелирует влияние климатических факторов;
  • скорость до 72 км/ч, а продолжительность полета - 120 минут;
  • Vector способен в режиме реального времени транслировать видео на наземные станции;

"Беспилотник оснащен расширенными возможностями искусственного интеллекта для анализа данных: встроенные алгоритмы позволяют автоматически идентифицировать объекты и сразу передавать критически важную разведывательную информацию на землю", - добавляет ГУР.

Напомним, РБК-Украина писало о том, как в Бахмуте наши воины взяли в плен оккупанта благодаря ударному дрону.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война в Украине