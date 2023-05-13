Разведчикам передадут более сотни БПЛА Vector: чем они особенные

Украинским разведчикам передадут еще 105 беспилотников Vector в рамках контракта Минобороны с компанией-производителем БПЛА Quantum-Systems GmbH.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Главного управления разведки МО Украины.
"Это уже вторая партия дронов Vector для украинской армии, профинансированная правительством Федеративной Республики Германия. В августе 2022 года Украина заказала и получила 33 немецких БПЛА этой же модели, и они показали свою высокую эффективность на поле боя", - пишет пресс-служба.
Чем особен Vector?
"Беспилотник оснащен расширенными возможностями искусственного интеллекта для анализа данных: встроенные алгоритмы позволяют автоматически идентифицировать объекты и сразу передавать критически важную разведывательную информацию на землю", - добавляет ГУР.
Напомним, РБК-Украина писало о том, как в Бахмуте наши воины взяли в плен оккупанта благодаря ударному дрону.
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