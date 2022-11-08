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Розвідка знайшла докази передачі Іраном дронів Росії після 24 лютого: деталі

Фото: розвідка знайшла докази передачі Іраном дронів Росії після 24 лютого (Getty Image)
Автор: Марія Кучерявець

Українські розвідники знайшли в іранських дронах іноземні деталі, які були виготовлені в лютому. Що може свідчити про їх передачу Росії вже після початку повномасштабної війни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт ГУР МО.

"Гвинт безпілотника “Mohajer-6” був виготовлений тільки в лютому цього року. Це тільки виготовлений. А ще був потрібен час, щоб його доставити до РФ. Тобто вони були доставлені в цьому році", - розповів ЗМІ представник ГУР МО України Василь.

За його словами, іранський "Mohajer" зібраний із деталей, вироблених в різних країнах, а більшість комплектуючих зі США. Також безпілотник має австрійський двигун та японську камеру.

"Жодних російських елементів ми тут не знайшли. На одному елементі є напис і на фарсі (сучасна перська мова, має статус офіційної в Ірані, Афганістані, Таджикистані - ред.). Камера видимого діапазону - Японія. Лазерний дальномір - китайського виробництва. Авіаційна бомба іранського виробництва", - зазначив представник ГУР.

При цьому у безпілотника "Shahed-136", який РФ активно використовує проти України, фактично всі елементи закордонні. Переважно зі США, Китаю, Німеччини та Японії.

"Антена - Канада, сервопривід виробництва США, живлення - Японія. Іранського ми тут практично нічого не знайшли. Можливо двигун. Раніше на військовій виставці представлявся дуже схожий агрегат саме іранського виробництва", - додав розвідник.

Він зазначив, що зараз українські фахівці вивчають, як іноземні комплектуючі опинилися в іранських дронах, серійні номери та дані про виробників комплектуючих розвідка вже передала країнам-партнерам.

Нагадаємо, лише кілька днів тому Іран вперше визнав поставки безпілотників Росії, однак заявив, що нібито, "передача БПЛА відбувалась ще до початку повномасштабної війни в Україні".

Додамо, пізніше президент України Володимир Зеленський назвав такі заяви Тегерана брехливими.

Про це фактично заявили і у США. Так, спеціальний представник США з Ірану Роберт Меллі сказав, що лише за це літо Тегеран відправив Москві десятки дронів.

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