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Разведка нашла доказательства передачи Ираном дронов России после 24 февраля: детали

Фото: разведка нашла доказательства передачи Ираном дронов России после 24 февраля (Getty Image)
Автор: Мария Кучерявец

Украинские разведчики нашли в иранских дронах иностранные детали, изготовленные в феврале. Что может свидетельствовать об их передаче России уже после начала полномасштабной войны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт ГУР МО.

"Винт беспилотника "Mohajer-6" был изготовлен только в феврале этого года. Это только изготовлено. А еще потребовалось время, чтобы его доставить в РФ. То есть они были доставлены в этом году", - рассказал СМИ представитель ГУР МО Украины Василий.

По его словам, иранский "Mohajer" собран из деталей, производимых в разных странах, а большинство комплектующих из США. Также у беспилотника есть австрийский двигатель и японская камера.

"Никаких российских элементов мы здесь не нашли. На одном элементе есть надпись и на фарсе (современный персидский язык, имеющий статус официального в Иране, Афганистане, Таджикистане - ред.). Камера видимого диапазона - Япония. Лазерный дальномер - китайского производства. Авиационная бомба иранского производства", - отметил представитель ГУР.

При этом у беспилотника "Shahed-136", РФ активно использующего против Украины, фактически все элементы заграничные. Преимущественно из США, Китая, Германии и Японии.

"Антенна - Канада, сервопривод производства США, питание - Япония. Иранского мы здесь практически ничего не нашли. Возможно двигатель. Раньше на военной выставке представлялся очень похожий агрегат именно иранского производства", - добавил разведчик.

Он отметил, что сейчас украинские специалисты изучают, как иностранные комплектующие оказались в иранских дронах, серийные номера и данные о производителях комплектующих разведка уже передала странам-партнерам.

Напомним, всего несколько дней назад Иран впервые признал поставки беспилотников России, однако заявил, что якобы "передача БПЛА проходила еще до начала полномасштабной войны в Украине".

Добавим, позже президент Украины Владимир Зеленский назвал такие заявления Тегерана лживыми.

Об этом фактически заявили и в США. Так, специальный представитель США из Ирана Роберт Мелли сказал, что только за это лето Тегеран отправил Москве десятки дронов.

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