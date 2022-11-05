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Але і в цьому визнанні вони збрехали. Зеленський розкритикував заяву Ірану

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Київ, Субота 05 листопада 2022 19:34
Але і в цьому визнанні вони збрехали. Зеленський розкритикував заяву Ірану Фото: Володимир Зеленський, президент України (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Заява Ірану про те, що він передавав дрони Росії ще до початку повномасштабного вторгнення в Україну в обмеженій кількості, є брехливою.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на вечірнє звернення президента України Володимира Зеленського.

"До речі, сьогодні з'явилося повідомлення з Ірану від офіційних представників. Там вирішили визнати, що постачали дрони для російського терору. Але і в цьому визнанні вони збрехали. Ми щодобово збиваємо іранські дрони щонайменше по 10 штук, а іранський режим стверджує, що нібито дав небагато і ще до початку повномаштабного вторгнення. Лише за один вчорашній день було знищено 11 "Шахедів", - підкреслив президент.

За його словами, Україна точно знає, що іранські інструктори вчили росіян користуватися дронами-камікадзе, але влада Ірану про це мовчить.

"І якщо в Ірані й надалі будуть брехати про очевидне, то це означає, що світ докладатиме ще більше зусиль, щоб розслідувати терористичну співпрацю російського та іранського режимів і те, чим Росія платить Ірану за таке співробітництво. Не буде такого в сучасному світі, щоб хтось з терористів або їхніх спільників залишився безкарним", - зазначив Зеленський.

Нагадаємо, раніше міністр закордонних справ Ірану Хосейн Амір Абдоллахіян заявляв, що його країна нібито передала Росії обмежену кількість безпілотників за кілька місяців до війни в Україні.

Пізніше в МЗС України на тлі такої заяви Тегерана наголосили, що наша країна довірятиме лише фактам.

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