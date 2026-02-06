Розвідка України зафіксувала початок банківської кризи в Росії

За даними розвідників, минулого року чистий прибуток банків скоротився на 8% порівняно з 2024 роком і становив 45 млрд доларів, тоді як рентабельність капіталу впала до 18%.

"Погіршення фінансових результатів відбулося на тлі різкого зростання відрахувань у резерви та подорожчання залучення ресурсів, спричинених жорсткою монетарною політикою. Ці показники свідчать не про циклічне сповільнення, а про початок глибшої дисфункції сектору", - йдеться в повідомленні.

Водночас погіршується якість кредитного портфеля. Зокрема, частка проблемних позик сягнула 11%, а за незабезпеченими кредитами - 12%. Такий рівень дефолтів суперечить офіційним запевненням про стабільність і свідчить про системний характер проблем, які вже неможливо пояснити окремими сегментами або тимчасовими шоками.

Ба більше, початок системної банківської кризи фактично визнали навіть аналітики наближеного до Кремля Центру макроекономічного аналізу та короткострокового прогнозування.

Вони дійшли висновків, що нинішня уявна стабільність тримається не на фундаментальному оздоровленні, а на домінуванні державних банків, масових реструктуризаціях проблемних активів і регуляторних послабленнях. Така конструкція своєю чергою лише відтерміновує кризу, водночас підвищуючи ризики стрімкого і масштабного відтоку депозитів у разі загострення ситуації.

Резюмуючи в розвідці пояснили, що заявлена стійкість банківської системи РФ має штучний характер. Зокрема, Центральний банк рф фактично перейшов до режиму ручного управління ризиками, дозволяючи маскувати токсичні кредити через формальні реструктуризації.

"У цих умовах офіційні дані лише маскують реальний масштаб втрат. Банківський сектор неминуче потребуватиме додаткової державної підтримки, що посилить фіскальний і макроекономічний тиск на економіку РФ і закріпить кризу як довгостроковий фактор", - пояснили в СВРУ.