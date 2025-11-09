Економіці кінець? Росіян охопила тотальна недовіра до власних банків, - розвідка

У Росії спостерігається обвал довіри до довгострокових банківських вкладів. Все це відбувається через побоювання у зв'язку з нестабільною економікою.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Службу зовнішньої розвідки.

За даними СЗР, понад 70% росіян розміщують заощадження на депозитах строком до шести місяців, свідчать дані фінансових аналітиків. Найпопулярнішими стали тримісячні депозити, частка яких у жовтні сягнула 33,2%. Натомість вклади понад рік практично втратили попит - їх частка не перевищує 7%. Зростання недовіри до банківської системи "Це пояснюється тотальною недовірою до банківської системи та нестабільністю економіки РФ. Росіяни прагнуть швидко отримати хоч якусь вигоду, остерігаючись довгострокових ризиків", - повідомили в українській розвідці. Через уповільнення приросту депозитів російські банки переглядають умови обслуговування та намагаються залучити клієнтів новими "вигідними" пропозиціями. Така динаміка свідчить про поглиблення економічної кризи в РФ і втрату довіри громадян до власної фінансової системи.

