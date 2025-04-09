Разведка США обвинила Китай в "изощренных" попытках вербовать госслужащих

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

"Иностранные разведки, особенно в Китае, нацелены на нынешних и бывших сотрудников правительства США с целью вербовки, представляясь консалтинговыми фирмами, корпоративными хедхантерами, аналитическими центрами и другими организациями на сайтах социальных и профессиональных сетей", - заявил Национальный центр контрразведки и безопасности(NCSC).

Разведка отмечает, что подходы стали "более изощренными" и нацелены против лиц с опытом работы в американском правительстве и которые сейчас находятся в поиске работы.

NCSC отметило, что госслужащие, которые имеют или имели доступ к секретным данным, должны защищать их даже после увольнения.

Министерство иностранных дел (МИД) Китая, в свою очередь, заявило, что ему ничего не известно об этой ситуации и обвинило Штаты в шпионаже. По словам спикера ведомства Линь Цзяня, "действия" Вашингтона являются "безответственной практикой".