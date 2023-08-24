UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Розвідка США вважає, що Пригожин загинув, - WSJ

Фото: керівник ПВК "Вагнера" Євген Пригожин (росЗМІ)
Автор: Каріна Левицька

Розвідка Сполучених Штатів Америки стверджує, що за попередніми даними керівник ПВК "Вагнера" Євген Пригожин загинув в авіакатастрофі..

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Wall Street Journal.

За інформацією видання, літак, на борту якого перебував глава ПВК "Вагнер", не був збитий ракетою класу "земля-повітря". За попередніми оцінками, які є неповними, на борту літака вибухнула бомба.

Серед причин катастрофи також розглядають диверсію.

Нагадаємо, що на думку військово-політичного оглядача групи "Інформаційний спротив" Олександра Коваленка, літак Пригожина могла збити російська ППО.

 

Детальніше про ліквідацію Пригожина, можливі наслідки та про те, до чого варто готуватися російському президенту, - у матеріалі РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Сполучені Штати АмерикиЄвген ПригожинВійна Росії проти УкраїниВагнерівці