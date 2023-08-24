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Разведка США считает, что Пригожин погиб, - WSJ

Фото: руководитель ЧВК "Вагнера" Евгений Пригожин (росСМИ)
Автор: Карина Левицкая

Разведка Соединенных Штатов Америки утверждает, что по предварительным данным руководитель ЧВК "Вагнера" Евгений Пригожин погиб в авиакатастрофе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Wall Street Journal.

По информации издания, самолет, на борту которого находился глава ЧВК "Вагнер", не был сбит ракетой класса "земля-воздух". По предварительным оценкам, которые являются неполными, на борту самолета взорвалась бомба.

Среди причин крушения также рассматривают диверсию.

Напомним, что, по мнению военно-политического обозревателя группы "Информационное сопротивление" Александра Коваленко, самолет Пригожина могла сбить российская ПВО.

 

Детальнее о ликвидации Пригожина, возможных последствиях и о том, к чему следует готовиться российскому президенту, - в материале РБК-Украина.

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