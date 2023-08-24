ua en ru
Чт, 24 серпня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

"Бук" чи С-300? Експерт оцінив, чим могли збити літак Пригожина

Росія, Четвер 24 серпня 2023 19:24
UA EN RU
"Бук" чи С-300? Експерт оцінив, чим могли збити літак Пригожина Фото: керівник найманців ПВК "Вагнера" Євген Пригожин (росЗМІ)
Автор: Каріна Левицька, Данило Крамаренко
Експерт: Олександр Коваленко

Ватажка найманців ПВК "Вагнера" Євгена Пригожина могла збити російська ППО. Оскільки недалеко від місця катастрофи розгорнуто C-300.

Про це РБК-Україна розповів військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко.

Однією з версій падіння літака, є те, що по бізнес-джету Пригожина відпрацювала ППО. Зазначимо, напередодні про це говорили так звані Z-пабліки. Зокрема, близькі до ПВК "Вагнера" канали повідомили, що літак збили з підпорядкованого Міноборони РФ зенітно-ракетного комплексу. Оскільки недалеко від місця катастрофи розгорнуто C-300.

На думку військово-політичного оглядача групи "Інформаційний спротив" Олександра Коваленка, Legacy 600 збили з "Бука" або С-300/400, які прикривають Москву.

"Ми бачили, як падав літак, за ним був шлейф від палаючого двигуна. Найімовірніше, ураження було безпосередньо по ньому. "Бук", наприклад, орієнтується на перехоплення за траєкторією, тобто ураження було б по кабіні пілотів. У даному випадку ураження великою кількістю елементів по двигуну і фюзеляжу, найімовірніше, говорить про С-300 або С-400", - стверджує він.

Видання Financial Times із посиланням на неназваного західного чиновника пише про наявність даних про те, що літак Пригожина збив російський комплекс ППО.

Детальніше про ліквідацію Пригожина, можливі наслідки та про те, до чого варто готуватися російському президенту, - у матеріалі РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська Федерація Євген Пригожин Війна Росії проти України Вагнерівці
NEWS
Зеленський підтвердив, що Норвегія погодилася передати Україні F-16
Зеленський підтвердив, що Норвегія погодилася передати Україні F-16
DAILY
Уроки між тривогами. Як в Україні будуть працювати школи і до чого готуватися батькам
Катерина Гончаровакерівник РБК-Україна Travel Уроки між тривогами. Як в Україні будуть працювати школи і до чого готуватися батькам