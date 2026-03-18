Війна в Україні

Розвідка США спрогнозувала стратегію Кремля у війні проти України

17:40 18.03.2026 Ср
2 хв
У США оцінили плани Росії на війну проти України
aimg Іван Носальський
Фото: Тулсі Габбард, директор нацрозвідки США (Getty Images)

Росія до досягнення мирної угоди з Україною продовжить вести війну на виснаження, щоб досягти своїх цілей.

Як передає РБК-Україна, про це під час слухань у Комітеті Сенату з питань розвідки заявила директор національної розвідки США Тулсі Габбард.

Читайте також: Війна на виснаження і переговори під тиском. Що Кремль планує в Україні в 2026 році

За її словами, Росія протягом останнього року "зберігала перевагу" у війні проти України.

"Під егідою США тривають переговори між Москвою і Києвом. До досягнення мирної угоди Москва, ймовірно, продовжуватиме вести затяжну виснажливу війну доти, доки не вважатиме свої цілі досягнутими", - сказала Габбард.

Також вона зазначила, що у Росії є можливості кидати виклик інтересам США за допомогою "військових і невійськових методів".

"Найбільша загроза з боку Росії - потенційна ескалація в конфлікті, зокрема в Україні, або новий конфлікт, який призведе до прямих сутичок, включно з потенційним застосуванням ядерної зброї", - додала директор нацрозвідки США.

Путін вірить у перемогу у війні на виснаження

Нагадаємо, ще восени минулого року Інститут вивчення війни (ISW) повідомляв, що російське командування робить ставку на "теорію перемоги" Володимира Путіна, яка передбачає війну на виснаження.

За оцінками аналітиків, Кремль розраховує на чисельну перевагу військовослужбовців і ресурси, щоб перечекати підтримку України з боку Заходу і виснажити Сили оборони.

До слова, згідно з соцопитуваннями, громадяни України дедалі менше вірять у швидке завершення війни з Росією.

Більше по темі:
Російська ФедераціяСполучені Штати АмерикиВійна в Україні