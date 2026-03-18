Розвідка США спрогнозувала стратегію Кремля у війні проти України

За її словами, Росія протягом останнього року "зберігала перевагу" у війні проти України.

"Під егідою США тривають переговори між Москвою і Києвом. До досягнення мирної угоди Москва, ймовірно, продовжуватиме вести затяжну виснажливу війну доти, доки не вважатиме свої цілі досягнутими", - сказала Габбард.

Також вона зазначила, що у Росії є можливості кидати виклик інтересам США за допомогою "військових і невійськових методів".

"Найбільша загроза з боку Росії - потенційна ескалація в конфлікті, зокрема в Україні, або новий конфлікт, який призведе до прямих сутичок, включно з потенційним застосуванням ядерної зброї", - додала директор нацрозвідки США.