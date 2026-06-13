Разведка США рассекретила документы о "сети биолабораторий" в Украине и мире
Рассекреченные документы о финансировании более 120 биолабораторий в более чем 30 странах обнародованы в США. Среди упомянутых государств - Украина.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление директора Национальной разведки США Тулси Габбард.
Что обнародовано
После нескольких месяцев изучения архивов разведывательного сообщества опубликованы материалы о финансировании более 120 биолабораторий в более чем 30 странах.
По утверждению ведомства, часть этих лабораторий финансировалась за счет американских налогоплательщиков, а информация о масштабах программы долгое время намеренно скрывалась.
Что речь идет об Украине
В документах утверждается, что одна из лабораторий в Украине, которая якобы получала финансирование США, могла хранить опасные патогены и оставалась уязвимой к угрозе захвата, повреждения или атаки в условиях войны.
Конкретных деталей о характере исследований в документах не приводится.
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Что заявила Габбард
По ее словам, ряд лабораторий проводил или проводит исследования с использованием опасных и высококонтагиозных патогенов, в том числе, по утверждению ведомства, так называемое "усиление функций патогенов" (Gain-of-Function).
"Несмотря на очевидный потенциал катастрофического глобального воздействия, политики, так называемые специалисты по здравоохранению вроде доктора Фаучи и отдельные представители администрации Байдена лгали американскому народу о существовании этих лабораторий", - заявила Габбард.
Она также сообщила, что разведке поручено усилить сбор данных о деятельности таких лабораторий за рубежом.
Важный контекст
Нарратив об "опасных биолабораториях" в Украине - один из ключевых элементов российской дезинформационной кампании с начала полномасштабного вторжения. Независимой верификации конкретных утверждений из рассекреченных документов пока нет.
Обнародование документов стало одним из последних шагов Габбард в должности. Директор Национальной разведки покидает свой пост 30 июня - причиной отставки является тяжелая болезнь ее мужа. Новым исполняющим обязанности станет ветеран ЦРУ Аарон Лукас.