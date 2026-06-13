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Разведка США рассекретила документы о "сети биолабораторий" в Украине и мире

00:58 13.06.2026 Сб
2 мин
Что именно разведка США рассекретила об объектах в Украине?
aimg Екатерина Коваль
Разведка США рассекретила документы о "сети биолабораторий" в Украине и мире Фото: директор Нацразведки США Тулси Габбард (Getty Images)
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Рассекреченные документы о финансировании более 120 биолабораторий в более чем 30 странах обнародованы в США. Среди упомянутых государств - Украина.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление директора Национальной разведки США Тулси Габбард.

Что обнародовано

После нескольких месяцев изучения архивов разведывательного сообщества опубликованы материалы о финансировании более 120 биолабораторий в более чем 30 странах.

По утверждению ведомства, часть этих лабораторий финансировалась за счет американских налогоплательщиков, а информация о масштабах программы долгое время намеренно скрывалась.

Что речь идет об Украине

В документах утверждается, что одна из лабораторий в Украине, которая якобы получала финансирование США, могла хранить опасные патогены и оставалась уязвимой к угрозе захвата, повреждения или атаки в условиях войны.

Конкретных деталей о характере исследований в документах не приводится.

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Что заявила Габбард

По ее словам, ряд лабораторий проводил или проводит исследования с использованием опасных и высококонтагиозных патогенов, в том числе, по утверждению ведомства, так называемое "усиление функций патогенов" (Gain-of-Function).

"Несмотря на очевидный потенциал катастрофического глобального воздействия, политики, так называемые специалисты по здравоохранению вроде доктора Фаучи и отдельные представители администрации Байдена лгали американскому народу о существовании этих лабораторий", - заявила Габбард.

Она также сообщила, что разведке поручено усилить сбор данных о деятельности таких лабораторий за рубежом.

Важный контекст

Нарратив об "опасных биолабораториях" в Украине - один из ключевых элементов российской дезинформационной кампании с начала полномасштабного вторжения. Независимой верификации конкретных утверждений из рассекреченных документов пока нет.

Обнародование документов стало одним из последних шагов Габбард в должности. Директор Национальной разведки покидает свой пост 30 июня - причиной отставки является тяжелая болезнь ее мужа. Новым исполняющим обязанности станет ветеран ЦРУ Аарон Лукас.

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