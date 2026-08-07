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Розвідка США розкрила плани Путіна щодо війни з НАТО, - WSJ

08:33 07.08.2026 Пт
2 хв
Нова оцінка оновлює попередні прогнози
aimg Юлія Капітонова
Фото: Володимир Путін (Getty Images)

Російський диктатор Володимир Путін може розпочати вторгнення в країну НАТО, коли РФ ще перебуватиме у стані війни з Україною.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Wall Street Journal.

Згідно з даними розвідки США, глава Кремля може спробувати розширити бойові дії далі на територію Європи.

Це буде потрібно йому, щоб вийти з глухого кута у війні проти України.

Такі оцінки з'явилися на тлі занепокоєння через нестачу окремих критично важливих боєприпасів, необхідних США у разі потенційного військового протистояння з Росією або Китаєм.

Американська розвідка попереджає, що Путін дійсно може посилити агресивні дії проти європейських союзників Києва.

Спектр можливих дій диктатора доволі широкий: від кібератак і локальних провокацій до обмеженого наземного вторгнення.

Також не виключено, що глава Кремля може вдатися до ще більш небезпечних кроків, якщо опиниться у безвихідній ситуації.

Попри те, що ймовірність найекстремальнішого сценарію - обмеженого наземного вторгнення РФ до однієї з країн НАТО - наразі оцінюють як низьку, аналітики вважають, що вона поступово зростає.

Досі такий варіант вважався вкрай малоймовірним, адже він активував би статтю 5 Північноатлантичного договору, яка передбачає колективну оборону держав-членів Альянсу.

До речі, нещодавно прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск озвучив прогноз, що Росія може напасти на одну з країн НАТО вже за кілька місяців, а не років. Водночас більшість розвідок країн Альянсу схиляються до думки, що це може статися протягом найближчих кількох років.

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Володимир ПутінНАТОРосійська ФедераціяВійна Росії проти України