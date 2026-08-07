Разведка США раскрыла планы Путина по войне с НАТО, - WSJ

Согласно данным разведки США, глава Кремля может попытаться расширить боевые действия дальше на территорию Европы.

Он может это сделать, чтобы выйти из тупика в войне против Украины.

Такие оценки появились на фоне беспокойства из-за нехватки отдельных критически важных боеприпасов, необходимых США в случае потенциального военного противостояния с Россией или Китаем.

Американская разведка предупреждает, что Путин может действительно усилить агрессивные действия против европейских союзников Киева.

Спектр возможных действий диктатора достаточно широк: от кибератак и локальных провокаций до ограниченного наземного вторжения.

Также не исключено, что глава Кремля может предпринять еще более опасные шаги, если окажется в безвыходной ситуации.

Несмотря на то, что вероятность экстремального сценария - ограниченного наземного вторжения РФ в одну из стран НАТО - сейчас оценивают как низкую, аналитики считают, что она постепенно растет.

До сих пор такой вариант считался крайне маловероятным, ведь он бы активизировал статью 5 Североатлантического договора, которая предусматривает коллективную оборону государств-членов Альянса.

Кстати, недавно премьер-министр Польши Дональд Туск озвучил прогноз, что Россия может напасть на одну из стран НАТО уже через несколько месяцев, а не лет. В то же время большинство разведок стран Альянса склоняются к мнению, что это может произойти в ближайшие несколько лет.