Разведка США раскрыла планы Путина по войне с НАТО, - WSJ

Российский диктатор Владимир Путин может начать вторжение в страну НАТО, когда РФ еще будет находиться в состоянии войны с Украиной.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Wall Street Journal.
Согласно данным разведки США, глава Кремля может попытаться расширить боевые действия дальше на территорию Европы.
Он может это сделать, чтобы выйти из тупика в войне против Украины.
Такие оценки появились на фоне беспокойства из-за нехватки отдельных критически важных боеприпасов, необходимых США в случае потенциального военного противостояния с Россией или Китаем.
Американская разведка предупреждает, что Путин может действительно усилить агрессивные действия против европейских союзников Киева.
Спектр возможных действий диктатора достаточно широк: от кибератак и локальных провокаций до ограниченного наземного вторжения.
Также не исключено, что глава Кремля может предпринять еще более опасные шаги, если окажется в безвыходной ситуации.
Несмотря на то, что вероятность экстремального сценария - ограниченного наземного вторжения РФ в одну из стран НАТО - сейчас оценивают как низкую, аналитики считают, что она постепенно растет.
До сих пор такой вариант считался крайне маловероятным, ведь он бы активизировал статью 5 Североатлантического договора, которая предусматривает коллективную оборону государств-членов Альянса.
Кстати, недавно премьер-министр Польши Дональд Туск озвучил прогноз, что Россия может напасть на одну из стран НАТО уже через несколько месяцев, а не лет. В то же время большинство разведок стран Альянса склоняются к мнению, что это может произойти в ближайшие несколько лет.
Напомним, недавно разведка Литвы предупредила о новом плане РФ по Украине и странам Балтии.
Кроме того, глава МИД Польши объяснял, что дальше можно ожидать от Путина на фоне его поражений в Украине.
Также ранее стало известно, что РФ может готовить провокации против стран НАТО под чужим флагом.