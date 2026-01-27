Розвідка США повідомила Трампу про найслабший стан режиму в Ірані, - NYT

Найслабша позиція Тегерана за десятиліття

Згідно з численними звітами американської розвідки, влада іранського уряду похитнулася до рівня, якого не бачили з часів Ісламської революції 1979 року.

Протести, що спалахнули наприкінці 2025 року, охопили навіть ті райони країни, які традиційно вважалися оплотом підтримки верховного лідера аятоли Алі Хаменеї.

За даними розвідки США, історично слабка економіка позбавила уряд можливості полегшити фінансовий стан сімей. Крім того, силове придушення демонстрацій у січні 2026 року ще більше відчужило населення від влади.

Американська "армада" на бойовому чергуванні

Президент Трамп продовжує погрожувати застосуванням сили, називаючи військове угруповання в регіоні "армадою".

Станом на 27 січня, авіаносець "Авраам Лінкольн" у супроводі трьох кораблів із ракетами Tomahawk увійшов до зони відповідальності Центрального командування США.

Окрім флоту, Пентагон посилив ударну авіацію та захист: до регіону направлено десяток додаткових штурмовиків F-15E та розгорнуто системи ППО Patriot та THAAD для захисту американських баз. Також відомо, що дальні бомбардувальники на території США приведені у стан підвищеної готовності.

Як пише видання, у випадку наказу Білого дому, авіаносна група здатна завдати удару протягом одного-двох днів.

Розкол у радників та позиція союзників

Попри готовність військових, у Вашингтоні тривають дискусії. Радники розділилися в думках щодо переваг ударів, особливо якщо це були просто символічні удари по елементах уряду, причетних до репресій.

Сенатор з Південної Кароліни Ліндсі Грем заявив, що мета США - "покінчити з режимом", оскільки загроза страт протестувальників залишається актуальною.

"Можливо, вони перестануть вбивати їх сьогодні, але якщо вони будуть при владі наступного місяця, вони вб’ють їх тоді", - зазначив Ліндсі Грем.

Водночас прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу попросив Трампа тимчасово відкласти атаку.

Трамп також нагадав Ірану про можливість ударів по найбільш укріплених ядерних та дослідницьких об'єктах, наголосивши, що уважно стежить за діями режиму.

Регіональна безпека та стримування проіранських сил

Голова Центрального командування США адмірал Бред Купер здійснив робочу поїздку до Ізраїлю, Іраку та Сирії для координації дій із союзниками.

Одним із ключових завдань візиту стала перевірка американських військових об'єктів та місць утримання бойовиків на північному сході Сирії.

За результатами поїздки стало відомо, що США розпочали переміщення в'язнів "Ісламської держави" із Сирії до Іраку. Це превентивний захід, щоб запобігти масовій втечі бойовиків на тлі переходу курдських територій під контроль сирійського уряду.

Також американська сторона офіційно застерегла іракських посадовців, що у разі атак шиїтських угруповань на бази США через напруженість із Тегераном, Вашингтон застосує заходи у відповідь.

Окрім зустрічей у Багдаді та Ізраїлі, представники адміністрації Трампа провели переговори з лідерами Саудівської Аравії та Катару для стабілізації регіону.