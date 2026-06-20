Розвідка США попередила, що Ізраїль може зірвати мирну угоду з Іраном

За даними розвідки США, прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху, ймовірно, вживе заходів, здатних підірвати зусилля Трампа. Прем'єр Ізраїлю опинившись під сильним політичним тиском напередодні осінніх виборів, має намір продовжувати військові операції проти "Хезболли" в Лівані.

У звіті розвідки зазначається, що політичне виживання Нетаньяху залежить від того, що він продемонструє ізраїльській аудиторії. За словами одного з чиновників, ознайомленого з документом, "будь-яке припинення бойових дій або виведення військ буде сприйнято в Ізраїлі як поразка Нетаньяху".

У звіті американської розвідки також описується розчарування Ізраїлю умовами мирного меморандуму Трампа, які підривають його ширшу мету - підтримувати максимальний тиск на Тегеран, за словами нинішнього та колишнього чиновника.