Разведка США предупредила, что Израиль может сорвать мирное соглашение с Ираном

По данным разведки США, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, вероятно, примет меры, способные подорвать усилия Трампа. Премьер Израиля, оказавшись под сильным политическим давлением накануне осенних выборов, намерен продолжать военные операции против "Хезболлы" в Ливане.

В отчете разведки отмечается, что политическое выживание Нетаньяху зависит от того, что он продемонстрирует израильской аудитории. По словам одного из чиновников, ознакомленного с документом, "любое прекращение боевых действий или вывод войск будет воспринято в Израиле как поражение Нетаньяху".

В отчете американской разведки также описывается разочарование Израиля условиями мирного меморандума Трампа, которые подрывают его более широкую цель - поддерживать максимальное давление на Тегеран, по словам нынешнего и бывшего чиновника.