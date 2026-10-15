Розвідка США погрожувала посольству України зупинити обмін даними через НПЗ, - WP

За даними співрозмовника видання, погрози прозвучали в понеділок, 12 жовтня. Представники розвідки США передали посольству України у Вашингтоні: нові удари по енергетиці РФ означатимуть повну зупинку обміну розвідданими.

Попередження поширили настільки широко, що дзвінки отримали майже всі українські посадовці, причетні до теми. Обмін даними поки не припинили, принаймні повністю, але загроза залишається.

Президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю NPR підтвердив, що українські військові отримували такі погрози, однак їх поки не виконали.

"Ми допомагаємо їм і ділимося розвідданими. Ми хочемо, щоб війна закінчилась", - сказав президент США Дональд Трамп журналістам у вівторок.

Чому не було попереджень про балістику

Саме ці погрози, за даними WP, спричинили плутанину навколо розвідки. Зеленський заявив, що дві ночі поспіль партнери не попереджали про балістичні ракети, які летіли на Київ.

Речник Повітряних сил Юрій Ігнат згодом уточнив, що попередження не надійшло лише перед першою хвилею атаки в ніч на 14 жовтня. Під час наступних трьох хвиль партнери дані передавали.

Дипломат ЄС у Києві в коментарі виданню допустив обидві версії: і тиск Трампа на Зеленського, і бажання Києва показати, що розвідку зупинили. Він нагадав, що українські радари й раніше пропускали балістичні ракети.