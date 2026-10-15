Разведка США угрожала посольству Украины остановить обмен данными через НПЗ, - WP

Американская разведка предупредила Киев, что обмен данными немедленно остановят, если Украина продолжит атаковать российские энергообъекты. Пока что угрозу не реализовали, но она остается.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Washington Post.
По данным собеседника издания, угрозы прозвучали в понедельник, 12 октября. Представители разведки США передали посольству Украины в Вашингтоне: новые удары по энергетике РФ будут означать полную остановку обмена разведданными.
Предупреждение было распространено настолько широко, что звонки получили почти все украинские чиновники, причастные к теме. Обмен данными пока не прекратили, по крайней мере, полностью, но угроза остается.
Президент Украины Владимир Зеленский в интервью NPR подтвердил, что украинские военные получали такие угрозы, однако пока они не были выполнены.
"Мы помогаем им и делимся разведданными. Мы хотим, чтобы война закончилась", - сказал президент США Дональд Трамп журналистам во вторник.
Именно эти угрозы, по данным WP, повлекли за собой путаницу вокруг разведки. Зеленский заявил, что две ночи подряд партнеры не предупреждали о летевших на Киев баллистических ракетах.
Представитель Воздушных сил Юрий Игнат впоследствии уточнил, что предупреждение не поступило только перед первой волной атаки в ночь на 14 октября. В следующие три волны партнеры данные передавали.
Дипломат ЕС в Киеве в комментарии изданию допустил обе версии: и давление Трампа на Зеленского, и желание Киева показать, что разведку остановили. Он напомнил, что украинские радары и раньше пропускали баллистические ракеты.
Напомним, накануне Зеленский намекнул на "сюрпризы" в отношениях с Соединенными Штатами. Он пообещал поднять с американцами две ключевые темы, потому что нынешняя ситуация, по его словам, не подходит уровню партнерства двух стран.
Тем временем Россия продолжает избивать по украинской энергетике. Несмотря на так называемое "энергетическое перемирие", которое объявил президент США Дональд Трамп, оккупанты снова массированно атаковали энергообъекты ракетами и дронами. Зеленский назвал удар беспрецедентным неуважением Москвы в США .
Кроме того, в ночь на 14 октября терминалы Starshield на украинских дронах начали держать связь только до 160 км/ч. По словам Зеленского, Россия воспользовалась проблемами связи и устроила одну из самых масштабных атак на Украину.