Разведка США угрожала посольству Украины остановить обмен данными через НПЗ, - WP

По данным собеседника издания, угрозы прозвучали в понедельник, 12 октября. Представители разведки США передали посольству Украины в Вашингтоне: новые удары по энергетике РФ будут означать полную остановку обмена разведданными.

Предупреждение было распространено настолько широко, что звонки получили почти все украинские чиновники, причастные к теме. Обмен данными пока не прекратили, по крайней мере, полностью, но угроза остается.

Президент Украины Владимир Зеленский в интервью NPR подтвердил, что украинские военные получали такие угрозы, однако пока они не были выполнены.

"Мы помогаем им и делимся разведданными. Мы хотим, чтобы война закончилась", - сказал президент США Дональд Трамп журналистам во вторник.

Почему не было предупреждений о баллистике

Именно эти угрозы, по данным WP, повлекли за собой путаницу вокруг разведки. Зеленский заявил, что две ночи подряд партнеры не предупреждали о летевших на Киев баллистических ракетах.

Представитель Воздушных сил Юрий Игнат впоследствии уточнил, что предупреждение не поступило только перед первой волной атаки в ночь на 14 октября. В следующие три волны партнеры данные передавали.

Дипломат ЕС в Киеве в комментарии изданию допустил обе версии: и давление Трампа на Зеленского, и желание Киева показать, что разведку остановили. Он напомнил, что украинские радары и раньше пропускали баллистические ракеты.