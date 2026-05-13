Розвідка США озвучила масштаб збереженого ракетного потенціалу Ірану

Іран має швидкий доступ до значної кількості власних ракетних об'єктів, що свідчить про міць Тегерану попри заяви президента США Дональда Трампа щодо його послаблення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на аналіз американської розвідки для NYT.

Так, Іран має оперативний доступ до значної частини ракетних об'єктів вздовж Ормузької протоки, що свідчить про те, що його армія залишається набагато сильнішою, ніж стверджував глава Білого дому Дональд Трамп.

"Найбільше занепокоєння для деяких високопосадовців викликають докази того, що Іран відновив оперативний доступ до 30 з 33 ракетних об'єктів, які він утримує вздовж Ормузької протоки, що може загрожувати американським військовим кораблям та нафтовим танкерам, що проходять вузьким водним шляхом", - йдеться у матеріалі.

Військові розвідувальні служби також повідомили, ґрунтуючись на інформації з кількох потоків збору даних, включаючи супутникові знімки та інші технології спостереження, що Іран відновив доступ приблизно до 90 відсотків своїх підземних сховищ та пускових установок ракет по всій країні, які зараз оцінюються як "частково або повністю функціональні".

Що передувало

Нагадаємо, 9 березня, через 10 днів після початку війни,Трамп заявив, що "ракети Ірану майже повністю знищені", і в країни "нічого не залишилося у військовому сенсі".

Тоді ж глава Пентагону Піт Гегсет заявив на прес-конференції, що операція "Епічна лють" знищила іранські збройні сили та зробила їх нездатними до бойових дій на довгі роки".