Разведка США озвучила масштаб сохранившегося ракетного потенциала Ирана

Иран имеет быстрый доступ к значительному количеству собственных ракетных объектов, что свидетельствует о мощи Тегерана, несмотря на заявления президента США Дональда Трампа о его ослаблении.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на анализ американской разведки для NYT .

"Наибольшее беспокойство для некоторых чиновников вызывают доказательства того, что Иран возобновил оперативный доступ к 30 из 33 ракетных объектов, которые он удерживает вдоль Ормузского пролива, что может угрожать американским военным кораблям и нефтяным танкерам, проходящим узким водным путем", - говорится в материале.

Военные разведывательные службы также сообщили, основываясь на информации из нескольких потоков сбора данных, включая спутниковые снимки и другие технологии наблюдения, что Иран восстановил доступ примерно к 90 процентам своих подземных хранилищ и пусковых установок ракет по всей стране, которые сейчас оцениваются как "частично или полностью функциональные".

Что предшествовало

Напомним, 9 марта, через 10 дней после начала войны, Трамп заявил, что "ракеты Ирана почти полностью уничтожены", и у страны "ничего не осталось в военном смысле".

Тогда же глава Пентагона Пит Хегсет заявил на пресс-конференции, что операция "Эпическая ярость" уничтожила иранские вооруженные силы и сделала их неспособными к боевым действиям на долгие годы".