ua en ru
Ср, 13 мая Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Обстрел Украины Суд по Ермаку Drone Deals Ормузский пролив Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » В мире

Разведка США озвучила масштаб сохранившегося ракетного потенциала Ирана

03:19 13.05.2026 Ср
2 мин
Вашингтон занимается военной мощью оппонента
aimg Юлия Маловичко
Разведка США озвучила масштаб сохранившегося ракетного потенциала Ирана Фото: разведка США (Getty Images)
Выбирайте проверенное - добавьте РБК-Украина в любимые источники в Google

Иран имеет быстрый доступ к значительному количеству собственных ракетных объектов, что свидетельствует о мощи Тегерана, несмотря на заявления президента США Дональда Трампа о его ослаблении.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на анализ американской разведки для NYT.

Читайте также: Рубио надеется, что Китай надавит на Тегеран для разблокирования Ормузского пролива

Так, Иран имеет оперативный доступ к значительной части ракетных объектов вдоль Ормузского пролива, что свидетельствует о том, что его армия остается гораздо сильнее, чем утверждал глава Белого дома Дональд Трамп.

"Наибольшее беспокойство для некоторых чиновников вызывают доказательства того, что Иран возобновил оперативный доступ к 30 из 33 ракетных объектов, которые он удерживает вдоль Ормузского пролива, что может угрожать американским военным кораблям и нефтяным танкерам, проходящим узким водным путем", - говорится в материале.

Военные разведывательные службы также сообщили, основываясь на информации из нескольких потоков сбора данных, включая спутниковые снимки и другие технологии наблюдения, что Иран восстановил доступ примерно к 90 процентам своих подземных хранилищ и пусковых установок ракет по всей стране, которые сейчас оцениваются как "частично или полностью функциональные".

Что предшествовало

Напомним, 9 марта, через 10 дней после начала войны, Трамп заявил, что "ракеты Ирана почти полностью уничтожены", и у страны "ничего не осталось в военном смысле".

Тогда же глава Пентагона Пит Хегсет заявил на пресс-конференции, что операция "Эпическая ярость" уничтожила иранские вооруженные силы и сделала их неспособными к боевым действиям на долгие годы".

В целом Трамп несколько раз повторял то, что США победили Иран и достигли своих военных целей по ослаблению армии оппонента. Также президент США хвастался сокращением ядерных возможностей Ирана, что было главной целью операции.

Разведывательные данные, описывающие остатки военного потенциала Ирана, датированы менее чем месяцем после той пресс-конференции.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Иран Дональд Трамп Си Цзиньпинь
Новости
Сотни дронов, удары по Закарпатью и предупреждение ГУР: главное о массированной атаке РФ
Сотни дронов, удары по Закарпатью и предупреждение ГУР: главное о массированной атаке РФ
Аналитика
От Жеваго до Коломойского: сможет ли государство наказать олигархов и не уничтожить их бизнес
Дмитрий Сидоровкорреспондент РБК-Украина От Жеваго до Коломойского: сможет ли государство наказать олигархов и не уничтожить их бизнес