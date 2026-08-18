Розвідка розкрила, по яких об'єктах РФ битиме восени та взимку

Цієї осені та взимку Росія знову битиме по енергетиці, воді й газу України, а для атак на опори електромереж окупанти розробили спеціальний дрон.
Про це йдеться в інтерв'ю РБК-Україна заступника начальника Головного управління розвідки Міністерства оборони України Вадима Скібіцького.
За даними воєнної розвідки, набір цілей у Росії залишається незмінним. Це оборонно-промисловий комплекс, військові об'єкти, енергетика, логістична система та автозаправні станції.
Водночас окупанти б'ють не лише по військових цілях, а й по цивільній інфраструктурі. Найбільше занепокоєння викликає підготовка до зими - саме тоді Україна найвразливіша.
Взимку головною мішенню може стати електроенергія та опалення. Розвідка попереджає: саме ці сфери можуть опинитися під ударом у першу чергу.
"Наприклад, не так давно росіяни розробили безпілотник, який призначений для ураження електроопор - ЛЕПів. У його крилах закладено вибуховий елемент, який здатен перерізати метал", - сказав Скібіцький.
За словами Скібіцького, "об'єкти залишаться ті самі".
Свої висновки українська розвідка робить на основі аналізу розвідувальної діяльності противника на території країни. Для цього використовують і космічні апарати.
Супутники стежать за об'єктами критичної інфраструктури по всій Україні, що дозволяє заздалегідь фіксувати підготовку росіян до нових ударів.
Ризики стосуються не лише електроенергії. Віце-прем'єр-міністр України Денис Шмигаль раніше попереджав про загрози для водопостачання - і ця небезпека залишається актуальною.
"Крім того, під загрозою восени - взимку знову може опинитись наша газотранспортна система та видобуток газу у Полтавській та Харківській областях, які противник уже атакував раніше", - додав він.
Тим часом атаки на газову інфраструктуру вже тривають. За даними компанії, лише за минулий тиждень окупанти 13 разів атакували об'єкти "Нафтогазу", а загалом цього року таких ударів було вже 293.
Через пошкодження частину видобутку втрачено, а окремі потужності зупинено.
Попри це, станом на середину серпня в підземних сховищах України вже накопичено понад 13 мільярдів кубометрів газу - це більше за мінімальний державний орієнтир для початку опалювального сезону.
Нагадаємо, напередодні в мережі поширилася заява офіцера ЗСУ про можливі двотижневі "локдауни" через відключення світла у Києві, Одесі та Харкові цієї зими.
Втім, у Центрі протидії дезінформації цю інформацію спростували, назвавши її особистою думкою окремої людини, а не офіційним прогнозом.
У відомстві закликали українців не піддаватися паніці й нагадали, що останні локдауни в країні фіксувалися ще під час пандемії коронавірусу.